Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki araç alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, araçta maddi hasar meydana geldi.
E.K. idaresindeki hafif ticari araç, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı durdurup itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz