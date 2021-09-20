Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da minibüsle otobüs çarpıştı: 7 yaralı
Hatay'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücüleri henüz tespit edilemeyen minibüsle, otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.
Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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