Sürücüleri henüz tespit edilemeyen minibüsle, otomobil Defne ilçesi Samandağ Caddesi'nde çarpıştı.

Araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı, kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.