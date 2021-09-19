Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışan orman ekibinin, başka bir noktayı çakmakla tutuşturmaya çalışırken suçüstü yakaladığı Semih K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda dün 3 ayrı yerde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Orman ekipleri, ormanı çakmakla yakmaya çalışan Semih K'yi suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelinin 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlenmişti.

Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde Side Mahallesi'nde 1 Eylül'de yanan evine dikkati çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yaktığını ileri sürmüştü.