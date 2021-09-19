Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 16:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yangın
[Fotoğraf: İHA]
Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangına anız yakılmasının sebep olduğu öğrenildi.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'ın Hevsel Bahçeleri'nde bulunan anızların yakılmasından dolayı yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede müdahale edilen yangının ağaçlık alana sıçramaması büyük bir faciayı önledi.
Dumanlar şehir merkezinden de görülürken, alanı yakanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Diyarbakır UNESCO Yangın
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