Haber Giriş: 19 Eylül 2021 Pazar 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan koyunları AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Tuşba ilçesinde kayalıkta mahsur kalan koyunlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Halat ve kancalarla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.
Tuşba ilçesine bağlı Yalnızağaç Mahallesi'nde 10 koyun kayalıklarda mahsur kaldı.
Hayvanların sahibi Muzaffer Danış’ın durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Halat ve kancalarla yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan koyunlar, sahibine teslim edildi.
Etiketler: AFAD
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