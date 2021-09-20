Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanağın etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimleri ise yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Iğdır ve Tunceli'de 31, Erzincan'da 27, Ağrı'da 26, Kars'ta 23, Erzurum'da 22, Ardahan'da 20 derece olması öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda atölye yangını: 9 kişi dumandan etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz