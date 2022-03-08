İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ü yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturmalarına devam ediyor.
Örgütün güncel İstanbul Anadolu Yakası sivil bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 6 şüphelinin 2018-2021 döneminde başkalarına ait 11 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibat kurdukları tespit edildi.
6 kişi hakkında gözaltı kararı
Tespit çalışmaları sonrası başsavcılık, FETÖ'nün güncel yapısında faaliyette bulundukları değerlendirilen özel kurumda görevli öğretmen, ihraç edilmiş infaz koruma memuru, 2 ihraç edilmiş öğretmen ve 2 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 3'ü gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.