Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adliye önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ankara Adliyesi önüne bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.
Ankara Adliyesi'nin önünde bulunan çanta ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği aldı. Adliyenin A kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantadan, çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, taşınabilir şarj aleti ve kadın cüzdanı çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çantayı kimin bıraktığını tespit etmeye çalışıyor.
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