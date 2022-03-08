Ankara Adliyesi'nin önünde bulunan çanta ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği aldı. Adliyenin A kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantadan, çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, taşınabilir şarj aleti ve kadın cüzdanı çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çantayı kimin bıraktığını tespit etmeye çalışıyor.