Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda ambulans devrildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde devrilen ambulansta hasar oluştu.
Topkapı Alt Geçidi Yedikule yönünde seyreden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü ve ambulansta bulunan 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bölgeye gelen ekipler, devrilen ambulansın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatırken kaza nedeniyle Yedikule yönünde yoğunluk oluştu.
Son Haberler
- 11:55
- 11:48
- 11:42
- 11:39
- 11:33
Sıradaki Haber
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz