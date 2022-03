"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki-Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu-Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559'u mühendis 4 bin 62 personel çalışıyor.

Temeli 2017'de atılan ve 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması planlanan köprü ve bağlı otoyolunun inşasında çalışan 50'si mühendis 312 kadın, şantiyeden büro işlerine kadar önemli vazifeler üstleniyor.

Şantiyede kalite mühendisi olarak görev yapan Elif Emel Çolak, 2018'den bu yana projede görev aldığını söyledi.

Görevinin, proje şartnamesi doğrultusunda kontroller yapmak olduğunu anlatan Çolak, "Takip ve analizlerden sorumluyum. Kadın olarak köprüdeyiz, mutluyuz, iş şartları her ne kadar inşaat olarak gözükse de zor olarak bilinse de aslında değil. Hep birlikte kadını, erkeği her işin ucundan tutup projeyi zamanında, başarılı bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum" dedi.

Çolak, bölgedeki hava koşullarının zaman zaman zorlayıcı olabildiğine işaret ederek "Bizler kadınlar olarak işin içine girince daha bir verimli hala getiriyoruz. Üretkeniz, görevimiz sadece burada değil, kadınların toplumda başka görevleri de var. Çalışma saatimiz bitince biz evlerde de çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadın elinin değdiği her yer bir şaheserdir"

Elektromekanik mühendisi İlknur Akşar da hem sahada hem ofiste işin ilerleyişini takip ettiğini dile getirdi.

Yaklaşık 1 yıldır projede görev aldığını anlatan Akşar, şöyle devam etti:

"Keşke yapımın başından beri böyle bir projede yer alabilseydim. Bu projede gerçekten çalışma fırsatını bulabilmek, hele bir kadın olarak bulunabilmek çok gurur verici bir şey. Bence mühendislik erkek işi, mühendisliği kadınlar yapamaz düşüncesi eskidenmiş çünkü şu an baktığımızda bile üniversitelerin mühendislik dallarında makineden tutun, inşaat, elektronik mühendisliğine kadar her yerde kadınlarımızı görebiliyoruz. Ben böyle bir projede çalışma fırsatına sahip olduğum zaman, ne arkadaşlarım, ne de ailem ‘sen kadınsın şantiye gibi bir ortamda nasıl yapacaksın’ sorusunu sordu. Yerine 'sen istediğin her şeyi başarabilirsin' dediler. İşimizi ciddiyetle kabullendiğimiz zaman hiçbir yerin hiçbir şekilde kadın ya da erkek için zor olacağını düşünmüyorum. Zorlandığımız zamanlar tabii ki oluyor. Çanakkale rüzgarlı çok bol olan bir şehir. Özellikle kış aylarında rüzgarın etkisiyle zor anlarımız oldu. Kadın elinin değdiği her yer bir şaheserdir. Kadın isterse her şeyi başarabilir."

Saha mühendisi Elif Selin Sezgin de 3,5 yıldır şantiyede görevli olduğunu belirterek, "Bu projede çalışmak çok güzel bir duygu. Kadınlar istediği zaman her şeyi başarabilir. Hiçbir şeyden korkmamalıdır. Her işte olduğu gibi zorlukları var ama dediğim gibi istediğin zaman her şeyin üstesinden gelebilirsin." ifadelerini kullandı.

"Köprümüz kadınların eli değdikçe daha da güzel oldu"

Kalite kontrol departmanında görevli Emel Gören de projede yer almanın onurunu yaşadığını, kadın ve erkek demeden emek veren herkesle başarıya ulaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlattı.

Doküman kontrol şefi Elif Eroğlu ise çok büyük bir ekiple çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu şartlarda çalışmak kolay değil. İşimizi sevdiğimiz için engel teşkil etmiyor. Şantiyede cinsiyet pek yok. Sahaya çıktığımız zaman ‘hiç kimse bu kadın, bu erkek’ demeden işini yapıyor. Güç konusunda bir ayrım oluyor ama biz her yerdeyiz. Betondayız, çelikteyiz, kaynaktayız, her yerdeyiz" diye konuştu.

Kalite kontrol departmanı uzmanı Sultan Şafak da uluslararası projenin önemine değinerek, "Burada bir kadın olarak görev yapmak hem çok güzel hem çok zor çünkü şantiye ortamı. Hem sahada hem ofiste her şeye adapte, uyumlu olabilmek gerekiyor. Mühendis arkadaşlarımızın sahada yaptığı görevle ilgili onlara biz ofiste yardımcı oluyoruz. Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir. Uluslararası köprümüz biz kadınların eli değdikçe daha da güzel oldu, daha da güzelleşecek" dedi.