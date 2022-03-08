Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine 5 yangın söndürme aracı ile gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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