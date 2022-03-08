Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine 5 yangın söndürme aracı ile gelen İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.