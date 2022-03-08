Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas-Suşehri yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kayganlaşan zemin nedeniyle ağır tonajlı araçlar, yokuşta kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüler, ilerleyebilmek için araçlarına zincir taktı.

Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma açık kalması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaptı.