Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Geminbeli Geçidi'nde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı
[Fotoğraf: DHA]
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Sivas-Suşehri yolundaki Geminbeli Geçidi'nde yoğun yağış ulaşımda aksamaya neden oldu.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Sivas-Suşehri yolundaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.
Kayganlaşan zemin nedeniyle ağır tonajlı araçlar, yokuşta kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüler, ilerleyebilmek için araçlarına zincir taktı.
Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma açık kalması için bölgede küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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