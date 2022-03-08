Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, 1-7 Mart tarihleri arasında yaptığı çalışmada 173 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan, “Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle” suçundan 20 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, “FETÖ Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, “Yakın Akrabayı Öldürme” suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs da bulunuyor.

Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Mamak, Sincan, Şereflikoçhisar Yol Kontrol Noktalarında ve Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen devriye faaliyetlerinde yapılan çalışmalar sonucunda ise çeşitli suçlardan aranması olduğu belirtilen toplam 169 kişi yakalanarak gözaltına alındı.