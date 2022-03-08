Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
[Fotoğraf: AA]
Beykoz’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün, 1 otobüs ve 3 otomobili sürükleyerek iki katlı bir evin içine girdiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Beykoz’da geçtiğimiz gün Çubuklu Caddesinde iddiaya göre gaz pedalı takılı kalan İETT’ye bağlı Özel Halk otobüsü kontrolden çıkarak 3 otomobile ve bir otobüse çarpmıştı.
Kontrolden çıkan otobüsün önünde sürüklediği otomobil, 2 katlı bir evin duvarını kırarak içerisine girdiği kazada 6 kişi yaralandı.
Otobüsün çarpması sonucu eve giren otomobilin içerisinde yaralı halde bulunan A.S.’nin kaburgasında ve burnunda kırıklar olduğu öğrenildi.
6 kişinin yaralandığı kaza otobüsünde kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: İETT İstanbul Otobüs Trafik Kazası
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