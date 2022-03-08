Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'da polis ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Kent genelinde bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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