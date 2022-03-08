İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler belirlenen adreslere son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirdi.

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Gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.