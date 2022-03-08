Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanması soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün örgüt içindeki gizli yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgüt sorumlularıyla iletişim sağladığı belirlenen şüphelilere soruşturma başlattı.
Polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 09:17
- 08:58
- 09:23
- 08:20
- 08:14
Sıradaki Haber
Üniversite öğrencisine köpekten kaçarken otomobil çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz