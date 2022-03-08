Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ'nün örgüt içindeki gizli yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlenen Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgüt sorumlularıyla iletişim sağladığı belirlenen şüphelilere soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, Ankara merkezli 10 ilde hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.