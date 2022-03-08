Kapadokya'da faaliyet gösteren firma, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemeleri için gerçekleştirilen turda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Sepetlerine Türkçe ve İngilizce afişler asılan balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki kadın pilotlardan Buse Uyan Demircioğlu da etkinlikte yer aldı. Demircioğlu, 8 yıldır Kapadokya'da sıcak hava balonu kullandığını belirterek, kadınların her türlü mesleği kolaylıkla yapabileceğini söyledi.

"Kadınların da rahat yapabildiği bir iş"

Kadın olarak iş hayatında yer almanın birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Demircioğlu, şöyle konuştu:

"Liseden mezun olduktan sonra üniversite tercih kılavuzunda balon pilotluğu bölümünü gördüm. Tam burslu olarak 2 yıl eğitim aldıktan sonra da balon pilotu oldum. Balon pilotluğu erkek mesleği olarak görülüyor ama gerekli pratiği yaptıktan sonra kadınların da rahat yapabildiği bir iş. Bölgeyi de mesleğimi de çok seviyorum. Kadın veya erkek mesleği diye ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadınların tüm mesleklerde daha çok yer almasına ilham olmayı da çok isterim."

[Fotoğraf: AA]

"Kadınların Türkiye'de güçlendiğini görmek beni gururlandırdı"

Balon turuna katılan turistlerden Ece Coşkun da uçuş hazırlıkları sırasında kadın pilotla karşılaştığında mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Keyifli bir turla bölge semalarında süzüldüklerini aktaran Coşkun, "Kadınların Türkiye'de güçlendiğini görmek ve erkek mesleği olarak bilinen işlerde kendilerini göstermeleri beni gururlandırdı. Çok da güzel bir yolculuk oldu" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Toplumsal eşitlik tartışılmaz bir insan hakkıdır"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise tüm kadınların gününü kutlayarak, "Toplumsal eşitlik tartışılmaz bir insan hakkıdır. Toplumlar da kuşlara benzer. Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamaz ise kadınların katılımcı ve görünür olmadığı toplumlar da gelişemez" dedi.

Dinler, firmalarında görev yapan kadın pilot Demircioğlu’na, bölge turizmine katkılarından dolayı teşekkür etti.