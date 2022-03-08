Haber Giriş: 8 Mart 2022 Salı 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de işçi minibüsü devrildi: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi minibüsü, Başköy mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 7 fabrika işçisi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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