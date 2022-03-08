Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılışı yapılacak zirve, AUS Türkiye tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) yapılacak.

9-10 Mart'ta düzenlenecek zirvede, başarılı Akıllı Ulaşım Sistemleri projelerine "Ulaşımda Aklın Yolu" ödülleri verilecek.

Türkiye ve uluslararası arenada yürütülen çalışmaların paydaşlara ulaştırılmasına aracılık edecek. Zirvede akıllı ulaşım sistem ve uygulamalarının birbirleri ile uyum içinde çalışabilmeleri ve geliştirilmesi kapsamında akıllı ulaşım vizyonu masaya yatırılacak.

Türkiye'nin öne çıkan projeleri sergilenecek

Organizasyon kapsamında, Türkiye'de AUS alanında öne çıkan projeler sergilenecek, start-up'lar ve sektör uzmanları bir araya gelecek, başarılı AUS projeleri ve saha uygulamaları yerinde görülebilecek, eğitimler düzenlenecek.

Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, AUS Türkiye Başkanı Esma Dilek’ın yanı sıra kamudan ve özel sektörden birçok üst düzey yönetici yer alacak. Kamu, özel sektör, akademi ve STK’ların akıllı hareketlilik ve ulaşımın dijitalleşmesi alanındaki uzman ve yetkililer katılacak.