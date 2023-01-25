Organize Suçlarla Mücadele ekipleri,, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul’da eş zamanlı yapılan baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10’u yakalandı.

Şüphelilerin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün emniyet ve askeri yapılanması içerisinde görev aldıkları ve örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.