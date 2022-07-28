Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
[Fotograf: AA]
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Avcılar'da, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. https://t.co/zYONsEeJGx pic.twitter.com/IxNWMksp5C— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 28, 2022
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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