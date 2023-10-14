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İHA
HABER GİRİŞ
14.10.2023 14:42
, 14.10.2023 14:43
SON GÜNCELLEME
14.10.2023 14:43
İstanbul'da fabrika yangını
Silivri'de bulunan bir mobilya fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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