Lastiği patlayan tır karşı şeride geçti

Saat 07.30 sıralarında Eğirdir - Isparta kara yolu Hamam Mahallesi sahil şeridinde meydana gelen kazada Adem Eryılmaz idaresindeki tır, seyir halindeyken sol ön lastiğinin patlaması ile sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüjde bir süre çiçek ve ağaçları ezerek ilerleyen tır karşı şeride geçerek yolun ortasında durdu.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolun bir bölümünü geçici olarak trafiğe kapattı.

Lastiği değiştirilen ve bakıma alınan tır kaldırıldıktan sonra yol yeniden açıldı.