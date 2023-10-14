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Türkiye
AA 14.10.2023 13:43

İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyon: 13 gözaltı, 2 tutuklu

İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul ve Balıkesir'de tefecilere yönelik operasyon: 13 gözaltı, 2 tutuklu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun geçmişi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "örgütlü tefecilik, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yapılan çalışmada, kurduğu suç örgütünde tefecilerle birlikte ortak hareket eden zabıt katibi olan zanlının, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğunu belirlenmişti.

Zanlının, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı, devam eden süreçte ise gayrimenkulleri hileli yöntemlerle tefeci çeteyle iltisaklı farklı şahıslar adına art arda tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği saptanmıştı.

Çete üyelerinin de gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü belirlenmişti.

Örgüt yöneticisi olan zanlının ayrıca, yine kamu görevlisi olan eski eşi ve annesi aracılığıyla eriştiği kişisel verileri maddi menfaat karşılığı üçüncü şahıslarla paylaştığı ortaya çıkarılmıştı.

Zanlının, usulsüz yolla yapılan sorgulamalardan edindiği bilgilerle alacaklılarla irtibat kurup, maddi menfaat karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmişti.

Bu kapsamda çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul ve Balıkesir'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 13 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda tabanca, 52 tapu, 45 tam altın, 200 gram levha altın, 2 milyon lira değerinde 2 çek, 10 dijital materyal ile bin 500 avro ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul ve Balıkesir'de gerçekleştirilen "örgütlü tefecilik, şantaj ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik operasyonda, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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