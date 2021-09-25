Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 02:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da polis, eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. 39 ilçede eş zamanlı yapılan denetimlerde, kuralları ihlal eden mekanlara işlem yapıldı.
İstanbul Asayiş Şube ekipleri, Beyoğlu, Bakırköy ve Sarıyer başta olmak üzere 39 ilçede tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Denetimlere, 80 ekip ve 160 personel katıldı. İşletmelerin turizm işletme, ruhsat ve alkollü içki satış izinleri kontrol edildi. Kuraları ihlal eden mekanlara ise işlem yapıldı.
Denetimlerde, şüpheli görülen kişilerin genel bilgi taraması da yapıldı.
Etiketler: İstanbul
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