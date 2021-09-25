İstanbul Asayiş Şube ekipleri, Beyoğlu, Bakırköy ve Sarıyer başta olmak üzere 39 ilçede tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere, 80 ekip ve 160 personel katıldı. İşletmelerin turizm işletme, ruhsat ve alkollü içki satış izinleri kontrol edildi. Kuraları ihlal eden mekanlara ise işlem yapıldı.

Denetimlerde, şüpheli görülen kişilerin genel bilgi taraması da yapıldı.

