Kurtuluş mahallesi Güneşli sokakta B.P., aracında buluştuğu Y.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş eden B.P., Y.D.'yi ayaklarından yaraladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi bölgede gerçekleştirdi.

Yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis, kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.

Bu arada tartışmanın nedeninin, bir süre önce Y.D.'ye ait fırında çalışan gençle çıkan kavgada yaralanan B.P'nin babasının, tedavi gördüğü hastanede vefat etmesi olduğu öğrenildi.