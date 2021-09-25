Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Y.C.D. ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Y.C.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.