Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 01:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aynı yönde giden Ahmet B. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ile kızları S.B. ve B.N.B. yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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