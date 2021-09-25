Polisten kaçan düzensiz göçmen aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi
Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten inerek polisten kaçmaya çalışan düzensiz göçmen, ticari aracın çapması sonucu hayatını kaybetti.
Sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs, Şanlıurfa-Adana Otoyolu üzerindeki kontrol noktasında arama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Bir süre kovalamacının ardından polislerin durdurduğu araçtan kaçan bir düzensiz göçmene, yolun karşısına geçtiği sırada M.B.'nin kullandığı ticari araç çaptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltında
Araçtaki 14 düzensiz göçmen işlemleri için emniyete sevk edilirken, olay sırasında kaçan 5 göçmeninin bulunması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.