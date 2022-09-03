Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da düzensiz göçmenlere operasyon: 120 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
İstanbul'un 3 ilçesinde 12 adrese düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı işlemleri başlatıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenleri insani olmayan koşullarda barındıran, yasa dışı ve güvenli olmayan yollarla yurt dışına çıkarmayı amaçlayan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de 12 adresi belirleyen polis ekipleri operasyon düzenledi.
Ekipler, 31 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde düzenlenen baskınlarda, 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan, 3'ü Cezayir ve 1'i Pakistan olmak üzere toplam 120 düzensiz göçmeni koruma altına aldı.
Düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ikametlerin sahiplerinden, kimlik tespiti yapılan 6 kişiye toplam 308 bin 880 lira cezai işlem uygulandı.
Düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İstanbul
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