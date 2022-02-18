Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da duvara çarpan tır trafiği aksattı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla'da duvara çarpan tır, trafik akışında aksamalara neden oldu.
İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde yağışın etkili olduğu yolda Murat Yaşar idaresindeki tır, Tuzla Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nın duvarına çarptı.
Tır sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle yol, Tuzla D-100 kara yolu yönünde trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı karşı şeritten çift yönlü sağlanıyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Trafik
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