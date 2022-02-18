"Çevreden gelen rahatsız edici sesler, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına sebep oluyor. Her yıl gürültüye maruz kalan binlerce kişi erken hayatını kaybediyor."

Bu tespit, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın raporundan. Raporda, metropol kentlerde artan ses kirliliğine dikkat çekildi.

En gürültülü şehir 'Dakka'

İstatistiklere göre en gürültülü şehir 119 desibel ile Bangladeş'in başkenti Dakka oldu.

Onu Hindistan'ın Moradabad kenti ve Pakistan'ın başkenti İslamabad izledi.

ABD'nin New York kenti de 95 desibelle gürültülü şehirler arasına girdi.

Türkiye'den bir şehir listede

Listede Türkiye'den Tokat yer aldı, kentin desibeli 82 olarak kaydedildi.

Rapora göre Avrupa genelinde çevreden gelen yüksek ses her yıl ortalama 12 bin erken ölüme yol açıyor.

6 buçuk milyon kişi ses kirliliği sebebiyle uyku sorunu yaşıyor, 48 bin kişiye kalp rahatsızlığı teşhisi konuluyor.

Büyükşehirlerde gürültü oranının düşürülmesi için otoyol kenarlarına ses bariyeri inşası, elektronik araç kullanımı ve bina çatılarının yeşillendirilmesi tavsiye ediliyor.