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İstanbul'da durdurulan takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı şüphesi üzerine takip edilen ticari takside 2 kilogram bonzai ele geçirildi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bir taksiyi takibe aldı.
Polis, 11 Ekim'de Mevlana Mahallesi Sultan Murat Caddesi civarında aracı durdurdu.
Şoför gözaltına alındı
Araçta yapılan aramada 4 parça halinde 2 kilogram bonzai, cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1400 lira ele geçirildi. Taksi şoförü Hakim D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Hakim D. adliyeye sevk edildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu İstanbulSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
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