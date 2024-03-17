İstanbul'da durdurulan araçtan uzun namlulu silahlar çıktı

Bahçelievler'de devriye gezen polis ekipleri, Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde, seyir halindeki plakasız bir araç fark etti.

Şüphe üzerine durdurulmak istenen araçtakiler ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Daha sonra kasise çarparak duran araçtaki iki kişi kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri yakalanırken, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Otomobilin bagajında yapılan aramada 2 uzun namlulu silah ve bu silahlara ait mermiler ile bir başka araca ait plaka ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.