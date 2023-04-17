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Türkiye
İHA 17.04.2023 15:58

İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza

İstanbul Esenler'de, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye, toplamda 25 bin 357 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan’da Esenler, Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Drift yapan şahıs, sivil t trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "Görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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