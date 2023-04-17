İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, 7 Nisan’da Esenler, Tekstilkent Ticaret Caddesi mevkiinde bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medyada paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, sürücünün S.T. isimli şahıs olduğu belirlendi. Drift yapan şahıs, sivil t trafik ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun "Drift" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 lira, "Görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 lira ve "Abartı egzoz" içerikli 32/3 maddesinden 4 bin 64 lira olmak üzere toplamda 25 bin 357 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu. S.T. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak"tan adli işlem yapıldığı öğrenildi.