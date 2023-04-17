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Türkiye
AA 17.04.2023 15:33

Antalya'da 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 5 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Antalya'da 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

Esin A. idaresindeki otomobil, Batı Çevre Yolu Çakırlar Kavşağı'nda Yunus Emre B. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Araçlar ardından 2 otomobil ve hafif ticari araca çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kazada sürücüler Esin A. ve Yunus Emre B. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan 2 yaralı itfaiye ekibince çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da 5 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Kaza nedeniyle Antalya-Kemer kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

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