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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı19 Eylül 2019 Perşembe 15:49 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 16:14
İstanbul'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2'si kadın 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
DEAŞ ile irtibatı tespit edilen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2'si kadın 8 banacı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: TRT Haber