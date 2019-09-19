Meteoroloji'den Tuzla'daki yangın ile ilgili açıklama19 Eylül 2019 Perşembe 15:42 - Son Güncelleme 19 Eylül 2019 Perşembe 16:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla'daki fabrika yangının ardından atmosfere salınan gazların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tuzla Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'ndeki fabrika dün çıkan yangınla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir.— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 19, 2019
Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağan dışı bir etki öngörülmemektedir."
Kaynak: AA