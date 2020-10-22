Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. 21 adrese baskın yapan ekipler yabancı uyruklu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
21 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
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