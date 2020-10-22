Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Erdemli ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.
Kösbucağı Mahallesi'nde yaşayan M.A. rahatsızlanınca tedavi için Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Metil alkolden zehirlendiği belirlenen M.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra soruşturma başlatan İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, hayatını kaybeden kişinin A.D'den sahte içki aldığını tespit etti.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 7 litre sahte içki, 2 litre de metil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.D, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Etiketler: Sahte Alkol Sahte İçkiSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:20
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