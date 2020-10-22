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Antalya'da servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bir iş yeri personelini taşıyan Zeki Güney idaresindeki servis minibüsü, Kemer kara yolu Balıkçı Barınağı yakınlarında kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, araçta bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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