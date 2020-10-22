Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimlerini sürdürdü.

Son iki günde Şişli’de 110 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde bin 342 iş yeri ve 406 toplu taşıma aracı denetlendi, maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere de bilgilendirme yapıldı.

Mekanlar ve toplu taşıma araçları başta olmak üzere yapılan denetimlerde; “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet” gerekçesiyle maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 110 kişiye 3 bin 150'şer liradan idari para cezası kesildi.

Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimlere katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.