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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan tutuklu bulunan şüphelilere maddi destek sağladığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9'u Suriyeli, 1'i Iraklı 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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