Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2015 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması' tamamlandı.

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda yaklaşık 80 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalarla, alanda 4 bin ton kaya temizliği yapıldı. Manastırın 25 Mayıs'ta ziyarete açılması planlanıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Teleferik projesi ihaleye çıkıyor

Manastır için teleferik projesi hazırlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda olacak teleferik hattı yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirecek. Projede 40 kişilik vagonların olacağı teleferik hattı kurulacak.

[Fotoğraf: DHA]

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, teleferiğin Sümela’ya 1 milyonun üzerinde turisti taşıyacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Oradaki minibüslerle taşıma ayrı bir şey olacak. Teleferikle taşımak ayrı bir görüntü olacak. Büyükşehir Belediyemizin Doğa Koruma ve Milli Parklarla ortaklaşa yürüttüğü bir projeydi. Sümela Manastırı’nın kapısının girişinden ilk durağı başlayacak. Karşıdaki seyir teraslarına doğru bir kol atacak. Tekrar Sümela Manastırı’na doğru gelecek. Büyükşehir Belediyemiz bu teleferikleri 40 kişilik büyük vagonlar halinde planlıyor. Proje bitti, şu anda yatırımcısını bekliyor. Birkaç firma var ilgileniyor. Geçen yıl biz orada 4 ayda yaklaşık 400 binin üzerinde turist ağırladık. Özellikle teleferik ve Sümela’nın açılmasıyla beraber bu sayının 1 milyonu geçeceğine eminim.”