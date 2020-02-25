Haber Giriş: Kaynak: AA
Başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen 3 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de başkasının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli yakalandı.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama noktasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Sahte kimlik ve uyuşturucu madde ele geçirildi
Araçtaki aramada, farklı isimler adına düzenlenmiş 60 sahte kimlik ve yaklaşık 100 kişiye ait vesikalık fotoğraf ele geçirildi.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2,61 gram metamfetamin ve 64,9 gram toz esrar bulundu.
Başkalarının yerine ehliyet sınavına girecekleri iddia edilen, "joker" olarak adlandırılan 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: sahte kimlik osmaniye haberleri ehliyet sınavıSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:10
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