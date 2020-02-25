Haber Giriş: Kaynak: AA
Mardin'de 2 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin ve Kars İl Jandarma komutanlıklarının yürüttüğü çalışmayla ikna edilen 2 terörist Nusaybin sınırında teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin ve Kars İl Jandarma komutanlıklarının müşterek yürüttüğü çalışmayla ikna edilen İ.A. ve R.E.H, Nusaybin sınırından jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince teslim alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan İ.A. ile R.E.H, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Mardin'de 10 günde 11 terörist tutuklandı
Böylece Mardin'de 10 günde tutuklanan terörist sayısı 11'e yükseldi.
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