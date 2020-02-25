Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcılarının da olduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerden 13'ünü yakaladığı, 11 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.