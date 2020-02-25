Piyasalarda Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler devam ederken, haber kirliliği de sert dalgalanmalara yol açıyor. Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Virüs için aşı bulunup bulunmadığı ve zamanlaması gibi konulardaki haber kirliliği devam ederken, virüsün İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülmesi pay piyasalarında sert düşüşe neden oluyor.

Pay piyasalarındaki sert düşüş devam ederken, güvenli liman alımları, altın ve ABD tahvillerinin değer kazanmasını sağlıyor.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 320 lira 51 kuruştan satışı ise 320 lira 59 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 532 lira 96 kuruşken satış fiyatı 544 lira 99 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 25 Şubat güncel altın fiyatları…

Yeni güne yükselişle başlayan çeyrek altın yüzde 3,25 değer kazandı.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 1.635 dolardan işlem görüyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.635,80 dolar

Satış: 1.636,27 dolar

Gram

Alış: 320,51 lira

Satış: 320,59 lira

Çeyrek

Alış: 532,96 lira

Satış: 544,99 lira

Yarım

Alış: 1.062,58 lira

Satış: 1.089,99 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.202,00 lira

Satış: 2.235,00 lira