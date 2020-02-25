Finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun Resmi Gazete'de
Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kanunu'nda değişiklik yapan teklif yürürlüğe girdi. Yasayla, bankacılık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri önlemeye yönelik tedbirler getirildi.
Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili önemli düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.
Katılım bankacılığı geliştirilecek, bankacılık sistemi uluslararası piyasalarla uyumlu hale getirilecek.
Banka, müşterilerinin haklarını daha sıkı koruyacak
Yasaya göre, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri engellemek için yeni yaptırımlar getirildi.
Banka, müşterilerinin kişisel verilerini daha sıkı koruyacak. Veriler "Müşteri sırrı" olarak nitelendirilecek.
Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek.
Denetimler sıklaştırılacak
İzinsiz bankacılık faaliyetleri kapsamında mevduat toplayanlara karşı denetimler sıklaştırılacak. Vatandaşların mağdur olmaması için internete erişim yasaklanacak.
Bankacılık sektöründe ihlallerin önüne geçmek için para cezaları artırılacak.
Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankasına verilecek.
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