Bankacılık ve sermaye piyasaları ile ilgili önemli düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Katılım bankacılığı geliştirilecek, bankacılık sistemi uluslararası piyasalarla uyumlu hale getirilecek.

Banka, müşterilerinin haklarını daha sıkı koruyacak

Yasaya göre, finansal piyasalarda manipülatif ve yanıltıcı işlemleri engellemek için yeni yaptırımlar getirildi.

Banka, müşterilerinin kişisel verilerini daha sıkı koruyacak. Veriler "Müşteri sırrı" olarak nitelendirilecek.

Kalkınma ve yatırım bankaları da katılım bankaları gibi faizsiz fon kullandırabilecek.

Denetimler sıklaştırılacak

İzinsiz bankacılık faaliyetleri kapsamında mevduat toplayanlara karşı denetimler sıklaştırılacak. Vatandaşların mağdur olmaması için internete erişim yasaklanacak.

Bankacılık sektöründe ihlallerin önüne geçmek için para cezaları artırılacak.

Bankaların işlemlerden aldıkları masraf ve komisyonları belirleme yetkisi Merkez Bankasına verilecek.

