Duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, Güleda Cankel'in babası Mustafa Cankel, Isparta, Aydın, Antalya, Muğla Barolarının temsilcileri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, kadın hakları derneği üyeleri ve taraf avukatları katıldı.

Kadın dernekleri adliyede

Duruşma sonrası Isparta Adiye Sarayı önünde toplanan Antalya, Mersin, Muğla, Isparta, Burdur, Aydın ve başka illerin baro temsilcileri, sivil toplum kuruluşları üyeleri, Güleda Cankel'in okul arkadaşları ile babası Mustafa Cankel, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Topluluk, "Güleda Cankel için adalet, kadına şiddet son bulsun" şeklinde pankart ve dövizler açtı.

Cankel'in babası Mustafa Cankel, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının canice öldürüldüğünü, Türkiye olarak herkesin aynı acıyı yaşadığını söyledi.

Sanık Zafer Pehlivan'a verilecek cezanın kızını artık geri getirmeyeceğini ama başka Güledaların ölmemesi için mücadele edeceğini anlatan Cankel, "Sanık en ağır cezayı alırsa, bir nebze olsun yüreğimize su serpilecek. Diğer kadın cinayetleri göz önünde bulundurularak indirimsiz olarak müebbet hapis cezasını talep ediyoruz." dedi.

"Savcı 'tasarlayarak öldürmek' suçundan cezalandırmasını talep etti"

Ailenin avukatı Alev Öztürk ise Güleda cinayetinin münferit bir olay olmadığını belirterek, "Bu dava herhangi cinayet davası değil. Nitekim içeride sanığın savunmaları da bize bunu gösterdi. Savcı mütalaasında 'tasarlayarak öldürmek' suçundan cezalandırmasını talep etti." diye konuştu.